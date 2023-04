Der Wald muss zu vielen Herren dienen

Die Wälder sind dabei, ihre Klimaschutzfunktion zu verlieren. In Finnland ist das längst geschehen, auch Schweden, Estland und Tschechien kämpfen, und Österreich liegt voll im Trend. Das ist alarmierend. Nur gesunde Ökosysteme binden Kohlenstoff. Sie parken ihn in ihrer Biomasse und werden zu CO2-Senken. Genau damit rechnen die EU-Länder. Die ökologische Leistung des Waldes und seines Bodens soll sogar ausreichen, bis 2050 Abertausende Megatonnen Treibhausgas zusätzlich zu speichern - anstatt sie tatsächlich einzusparen. Dazu aber müssten die Senken in sehr ...