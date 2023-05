Die CO2-Rückholaktion

Was kann die Technik? Freigesetztes Treibhausgas soll wieder aus der Atmosphäre geholt werden.

So soll der CO2-Sauger „Mammoth“ aussehen.

So eine Art Staubsauger, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen: Kann das funktionieren? Es muss, will die Menschheit eine hoch riskante Erwärmung um mehr als 1,5 Grad Celsius vermeiden. Da sind sich Expertinnen und Experten einig. Auch der UN-Weltklimarat hat das klargemacht. Was sich schon tut und noch tun muss:

Es gibt die natürlichen Wege. Erstens: die Aufforstung. Bäume nehmen während ihres Wachstums CO2 auf. Das Holz speichert Kohlenstoff. Zweitens: Aufbau von Humusschichten im Boden. Auch Humus bunkert ...