Die EU hat eine Bank fürs Klima

Flughafenerweiterungen werden nicht mehr gefördert. Wie die europäische Investitionsbank den Green Deal finanzieren will.

Am 11. November fiel eine Entscheidung, die kaum Niederschlag in den Schlagzeilen fand. Dabei ist sie von entscheidender Bedeutung dafür, ob Europa das selbst gesteckte Ziel erreichen kann, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Der Weg dahin soll über den "Green Deal" führen, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr entworfen hat. Finanzieren soll diese Reise in eine weitgehend CO2-freie Zukunft die Europäische Investitionsbank (EIB), die ihren Sitz in Luxemburg hat. Sie ...