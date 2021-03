Die Extrem-Seglerin, die die See verteidigt: "Das Meer ist meine kleine Mutter"

Die Mission der Catherine Chabaud. Eine Legende des Hochseesegelns kämpft für den Schutz der Ozeane.

Es ist erst eine Woche her, da war die französische EU-Abgeordnete Catherine Chabaud zuletzt am Meer. In Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Sie war in das Mekka der Hochseesegler gekommen, um Alexia Barrier willkommen zu heißen. Bei Sonnenaufgang am Sonntag lief die 41-jährige Skipperin in den Hafen ein. 111 Tage und Nächte war sie unterwegs gewesen, ein Mal rund um die Welt, ohne Stopp und Hilfe, allein auf ihrer Rennyacht. Es ist ein Schiff, das vor fast 23 Jahren ...