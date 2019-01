Die große Beschleunigung

Klimawandel ist das gravierendste Beispiel. Die Geo-Anthropologie gibt uns neue Antworten auf alte Fragen.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts läuft die Erde heiß. Buchstäblich. Nicht nur die globale Durchschnittstemperatur ist seither um etwa ein Grad und mehr gestiegen - mit bereits jetzt spürbaren Auswirkungen wie Extemwetterlagen, Überflutungen, schweren Stürmen und Dürren. Die Bevölkerungszahlen, der weltweite Handel und der Konsum haben rasant zugenommen. In einem aus geologischer Sicht atemberaubenden Tempo wurden in den vergangenen Jahrzehnten natürliche Ressourcen geplündert. Der tropische Regenwald und Arten wurden in einem Tempo vernichtet, dass sie sich kaum oder gar nicht mehr erholen. Wasservorräte und Boden werden verbraucht beziehungsweise Letztgenannter durch Bautätigkeiten versiegelt. Die geochemische Komposition von Atmosphäre und Ozeanen wurde teils für immer verändert.