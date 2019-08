Der Wald leidet unter Trockenheit und Wetterextremen. Besonders betroffen ist ausgerechnet der Lieblingsbaum von Forst-, Säge- und Bauwirtschaft.

Der Gutshof der Familie Mayr Melnhof in der Nähe von Salzburg liegt inmitten saftiger Wiesen, am Fuße des mächtigen Untersbergs. Ein Idyll, in dem die Welt noch in Ordnung ist. Oder doch nicht ganz. Denn der Klimawandel macht sich auch ...