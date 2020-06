Ikonen der Globalisierung. Die Geschäftsmodelle Fliegen und Containertransport werden bescheidener werden.

In der Coronakrise stellten sich Fragen nach Alternativen zum Hamsterrad, sagt Reinhard Loske, Professor für Politik, Nachhaltigkeit und Transformationsdynamik an der deutschen Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues. Arbeit, Leben, selbst Geschäftsmodelle für Flugzeug und Container könnten künftig anders funktionieren, betont er.

...