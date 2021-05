Die Reichtümer, die in Auto-Akkus schlummern

Auto-Akkus müssen recycelt werden. Doch so einfach ist das gar nicht.

Das Herzstück der Elektroautos ist ein Schwergewicht. Es wiegt zwischen 200 und 700 Kilogramm. Für deren flotten Antrieb werden Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt. Was emissionsfrei läuft, ist in Produktion und Entsorgung aber ein Problem. Die Herstellung der Batterien benötigt nicht nur viel Energie, sondern auch teils seltene Rohstoffe: Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan oder Grafit. Die Bedingungen, unter denen sie in Lateinamerika, Afrika oder Asien gewonnen werden, sind oft fragwürdig. Die Lieferketten sind fragil. Experten warnen vor neuen Abhängigkeiten.

Doch es ...