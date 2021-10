Die Spuren des Klimawandels in den Bergen und am See

Ob in den Gletscherregionen in Westösterreich oder am Neusiedler See im äußersten Osten des Landes: Die Auswirkungen der Klimaveränderungen sind fast überall sichtbar.

Im Neusiedler See ist der Wasserstand auch nach den heißen Sommertagen weiter gesunken. Er beträgt derzeit 115,15 Meter über Adria und liegt damit 26 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Auch der Regen der vergangenen Tage habe daran nichts geändert, im Gegenteil: Der Wasserstand sinke weiter, sagte Christian Sailer von der Wasserwirtschaft des Landes Burgenland. Im vergangenen Jahr war der Wasserstand Anfang Oktober mit 115,21 Meter über Adria etwas höher. Noch niedriger als momentan war er 2003 mit 115,06 Metern. Vom Spitzenwert aus 2014 (115,83) ist der Neusiedler See mehr als einen halben Meter entfernt. Sailer hofft nun auf Niederschlag im Herbst und Winter, der Entspannung mit sich bringen könnte. "Momentan zeichnet sich aber eher das Gegenteil ab", betonte er. Wie drastisch die Gletscher in Österreich innerhalb eines Jahrhunderts zurückgegangen sind, zeigt nun eine neue Karte des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) der Zillertaler Alpen-West in Tirol. Eine historische Karte aus dem Jahr 1930 wurde überarbeitet - und um den heutigen Gletscherbestand ergänzt. Die Gletscherzungen in diesem hochalpinen Bereich zogen sich in den vergangenen Jahren durchschnittlich um 30 bis 50 Meter pro Jahr zurück. Trauriger Rekordhalter ist das Hornkees mit einer Rückzugslänge von 104 Metern in nur einem Sommer. Seit 2020 sind in den Ostalpen kaum mehr Gletscher mit positiver Massebilanz vorhanden. Die neue Karte ist dem Alpenvereinsjahrbuch "BERG 2020" beigefügt. Für den Alpenverein ist die Karte im Maßstab von 1 : 25.000 ein "einzigartiges Zeitdokument". Sie wurde auf Basis moderner Orthofotos und digitaler Geländemodelle hergestellt, welche die Gletscherstände erfassen. Dafür herangezogen wurden Luftbildaufnahmen aus Österreich und Italien. Doch die Alpenvereinskarte zeige auch deutlich, dass in der Disziplin der Kartografie eine neue Ära angebrochen ist: "Diese historische Karte ist ein exemplarischer Abschluss der rasterbasierten Kartografie. Wir befinden uns mitten im Umbruch hin zur modernen, geodatenbasierten Kartografie", berichtete ÖAV-Experte Werner Beer. "Neun Jahre lang arbeitete man im Gelände, am Stereograf und Schreibtisch, um das gesamte Werk Zillertaler Alpen 1930 mit drei Karten zu Papier zu bringen." Doch auch heutzutage stecke noch ein hoher Arbeitsaufwand dahinter.