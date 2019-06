Es wuchert in der Bibliothek. Der französische Präsident François Mitterrand hatte 1989 eine Vision.

Cicero hätte hier sein Glück gefunden. "Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen", schrieb der römische Konsul in einem seiner Briefe an seinen Freund Varro. Mehr als 2000 Jahre später haben die Besucher ...