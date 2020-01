Eine Billion für Klimaschutz-Pläne der EU-Kommission

Mit einem riesigen Investitionsprogramm will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende in Europa pumpen. Wie das Geld aufgebracht werden soll, will die Kommission am Dienstag (15.30 Uhr) in Straßburg erläutern. Zu den Vorschlägen gehört auch ein Hilfsprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro für Regionen, denen die Klima- und Energiewende besonders schwer fallen wird.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Von der Leyen hat im Dezember den sogenannten Green Deal vorgestellt