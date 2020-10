EU-Anleger kritisieren Kohleprojekt

Vorhaben in Vietnam sorgt für Warnung an japanische und koreanische Unternehmen.

In einem gemeinsamen Brief kritisieren dreizehn europäische Investmentfonds mit einem gemeinsamen Anlegervolumen von 3,4 Billionen Euro ein riesiges Kohleprojekt in Vietnam. Das berichtete die "Financial Times". Um 1,2 Milliarden Euro soll im Norden des Landes das umstrittene Kraftwerk Vung Ang 2 errichtet werden.

Die Fonds, darunter ein staatlicher dänischer Pensionsfonds, warnten die finanzierenden japanischen Banken und die mit dem Bau beauftragten südkoreanischen Unternehmen vor ihren Engagements. Die Kritik beleuchtet die zunehmenden Bemühungen großer Finanzunternehmen, ihre Portfolios klimaschutzfreundlicher zu ...