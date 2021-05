EU-Gipfel berät über Corona und Klimapolitik

Die EU-Staats- und Regierungschefs setzen am Dienstag ihren Gipfel in Brüssel fort. Nach den Beratungen zu Weißrussland (Belarus), Russland und weiteren außenpolitischen Themen am Montagabend geht es um die Klimapolitik und die Corona-Pandemie. Im Kampf gegen Covid-19 wollen die Staats- und Regierungschefs angesichts der Ausbreitung ansteckenderer Virus-Varianten zur Vorsicht aufrufen und sich gleichzeitig bei der Aufhebung von Reisebeschränkungen innerhalb der EU abstimmen.

SN/pool Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert faire Lastenteilung