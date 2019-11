EU-Parlament nimmt Resolution zu "Klimanotstand" an

Das EU-Parlament hat am Donnerstag in Straßburg mit großer Mehrheit eine Resolution zur Erklärung eines "Klimanotstandes" angenommen. Diese unterstreicht die Dringlichkeit des Klimawandels und fordert konkrete Maßnahmen von EU-Kommission, Mitgliedsländern und globalen Akteuren. Die Debatte über den Titel der Resolution hatte in den letzten Tagen die mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

SN/APA (AFP/Archiv)/FREDERICK FLORI Der Entschließungsantrag hat primär einen symbolischen Charakter