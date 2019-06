Kaum zu glauben. Auch unsere Flüsse waren einmal so schön wie die Vjosa in Albanien. Kraftwerke in Poçem und Kalivaç könnten das türkisblaue Wasser schon bald trüben.

SN/kabö Der mittlere Flusslauf der Vjosa bei Kutë in Albanien könnte in einen einzigartigen Nationalpark umgewandelt werden.