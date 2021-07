Ex-Rektor rügt Kurz für Klima-Aussagen

Der langjährige Rektor der TU Graz , Hans Sünkel, hat den Aussagen von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Klimawandel energisch widersprochen. "Die Klimaziele werden wir nur dann erreichen, wenn eine starke Forcierung von Technologie und Innovation Hand in Hand geht mit der Verhaltensänderung unserer Gesellschaft in Form von bewusstem Verzicht auf Verzichtbares", schreibt Sünkel in einem Offenen Brief an Kurz, der in der "Kleinen Zeitung" erschienen ist.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Hans Sünkel fordert vom Kanzler eine Korrektur