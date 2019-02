Der Malawisee wird immer leerer. Nun hat die Regierung Maßnahmen ergriffen.

Der Malawisee im Osten Afrikas beherbergt die größte Anzahl an endemischen Fischarten der Welt: 90 Prozent der fast 1000 Arten sind nur hier zu finden. Der überwiegende Teil gehört zur Familie der Buntbarsche, von denen wiederum dem Chambo eine besondere Bedeutung zukommt: Der Speisefisch ist wichtiger Proteinlieferant und liefert die Ernährungsgrundlage für die Bevölkerung am fast 30.000 Quadratkilometer großen See.