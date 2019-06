Frankreichs Parlament erklärte "Klima-Notstand"

Inmitten der Hitzewelle hat das französische Parlament den "Klima-Notstand" erklärt. Die Abgeordneten der Pariser Nationalversammlung nahmen am Donnerstag mehrheitlich eine Vorlage der Regierung an, in der von einem "Umwelt- und Klima-Notstand" die Rede ist. Umweltminister Francois de Rugy sprach von einer "politischen Erklärung".

SN/APA (AFP)/ROMAIN LAFABREGUE Freiplätze für den Schulsport blieben wegen der Hitze menschenleer