Fridays for Future gehen wieder auf die Straße

Seit drei Jahren gibt es die weltweite Protestbewegung. Was hat sie realpolitisch bewirkt?

Die Schilder sind gebastelt, die Trillerpfeife liegt bereit: Am Freitag wird zum achten Mal weltweit für das Klima gestreikt. In Österreich beteiligen sich alle Landeshauptstädte bis auf Eisenstadt, weltweit sind 1160 Aktionen geplant. Der Protest wird diesmal vermutlich nicht so groß sein wie vor der Pandemie. Dennoch sollte man das Auto in der Stadt spätestens ab Freitagmittag stehen lassen.

Den Startschuss für die Fridays-for-Future-Bewegung gab Greta Thunberg vor drei Jahren, als sich die damals 15-jährige ...