Fridays For Future starten den siebenten Klimastreik

Der siebente globale Klimastreik der Umweltbewegung Fridays For Future geht am Freitag in Wien unter dem Motto "Keine leere Versprechen mehr" von 12.00 bis 14.00 Uhr über die Bühne - natürlich unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Laut ÖAMTC ist bereits ab 11.00 Uhr mit einer Ringsperre von der Urania bis zum Ringturm wegen der dort geplanten Bildung einer Menschenkette zu rechnen. Umwelt-NGOs, AK und ÖGB supporten den Streik.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Globaler Klimastreik geht in Runde 7 - nur mit Masken und weniger Menschen