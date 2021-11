Gewessler fordert große Fortschritte bei UN-Klimakonferenz

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) fordert im Vorfeld ihrer Teilnahme bei der UN-Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow starke Schritte der Staatengemeinschaft in Richtung Klimaneutralität. Es gebe keine Zeit mehr "für Bremsen oder Blockieren", so Gewessler am Mittwoch in Wien. "Wir wollen das Pariser Klimaabkommen nicht nur am Leben halten, sondern mit Leben erfüllen." Den Temperaturanstieg zu begrenzen, sei eine existenzielle Frage für viele Länder.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne)