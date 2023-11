Gewessler blickt verhalten optimistisch auf Klimakonferenz

Die Ausgangslage für die UNO-Klimakonferenz COP28 in Dubai ist aufgrund der weltpolitischen Situation mindestens als schwierig zu bezeichnen. "Ich bin realistisch - ambitionierte Einigungen werden heuer nicht einfach", stellte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die am 7. Dezember für die entscheidende Verhandlungswoche in die Vereinigten Arabischen Emirate reist, am Dienstag bei einem Hintergrundgespräch in Wien fest.

BILD: SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Dubai bereitet sich auf die COP28 vor