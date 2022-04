Great Barrier Reef - ergrautes Paradies

Eine Bleiche erfasst das Great Barrier Reef. Der Kohlestaat Australien will mit Dollars retten, was zu retten ist. Doch Geld allein wird nicht reichen.

Als sich im März abzeichnete, dass die Korallen am Great Barrier Reef in Australien erneut in großem Stil bleichen, war dies vor allem für Umweltschützer und Forscher eine ernüchternde Erkenntnis. Die Wissenschaft blickt inzwischen alles andere als optimistisch auf die Zukunft der Nesseltiere. Selbst wenn es der Menschheit gelingt, die Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 1,5 Grad zu begrenzen, sagen die Forscher voraus, dass bis zu 90 Prozent der tropischen Korallenriffe schweren Schaden nehmen werden.

Trotzdem wollen viele in ...