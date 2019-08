Greta Thunberg ankerte vor Coney Island

Nach zwei Wochen über den Atlantik hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit dem Team der Rennjacht "Malizia 2" am Mittwochvormittag (Ortszeit) vor Coney Island, einem Wohnviertel in Brooklyn, geankert. Dies erfolge, um Zoll- und Einreiseangelegenheiten zu klären, berichtete die 16-Jährige auf ihren Social-Media-Accounts. Zielhafen ist Cove Marina in Manhattan.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Die 16-Jährige machte sich am 14. August auf den Weg über den Atlantik