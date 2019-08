Greta Thunbergs Ankunft in New York verzögert sich etwas

Die klimafreundliche Fahrt mit einem Segelschiff ist eben nicht so genau planbar wie eine Flugreise: Die Ankunft der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg in New York verzögert sich etwas. Statt am Dienstag komme die 16-Jährige erst am Mittwoch oder Donnerstag in der US-Metropole an, teilte ihr Team am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Greta Thunberg startete ihre Reise am 14. August aus Großbritannien.