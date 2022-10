Hallstätter Gletscher mit Negativ-Rekord in 2022

Der Hallstätter Gletscher am Dachstein hat 2022 ein "Negativ-Rekordjahr" verzeichnet. 2,9 Meter hat der Gletscher an Länge verloren, ähnlich schlecht war es nur 2015 und 2011 mit jeweils zwei Metern, bilanzierte Klaus Reingruber von Blue Sky Wetteanalysen am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit dem oberösterreichischen Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

SN/APA/Blue Sky Wetteranalysen Der Hallstätter Gletscher 2022