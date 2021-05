Höchstgericht schützt Kinder

Deutsche Richter stellen klar: Klimaschutz hat Verfassungsrang und ist einklagbar.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat gesprochen - und Fridays for Future waren fassungslos. Neun teilweise noch sehr junge Menschen hatten die Beschwerde eingebracht, der das Höchstgericht im wesentlichen Teil gefolgt ist. "Wir haben gewonnen", jubelte Luisa Neubauer, Frontfrau von Fridays for Future in Deutschland, auf Twitter: Das erst 2020 beschlossene deutsche Klimagesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden, und das aus einem einfachen Grund.

Es droht, die Freiheitsrechte der jungen Generation erheblich einzuschränken. Ihr werde ...