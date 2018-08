Im Wald wird die Zukunft erforscht

Den Bäumen wird es zu trocken. Neben den Ozeanen sind Wälder die produktivsten Ökosysteme der Erde. Warum sie zunehmend unter Stress geraten.

Es duftet stark nach Harz und Moos, der Boden schluckt die Schritte der Forscher und über ihren Köpfen rauscht sanft der Wald. Doch statt von Schwammerln und Beeren sind die Forscher von Sensoren, Filtern, Schläuchen und Röhren umgeben. Hightech im Wald, so weit das Auge reicht: Mitten in den ausgedehnten Wäldern der Kalkalpen betreiben das Umweltbundesamt, die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) und der Nationalpark Kalkalpen mit der Messstation Zöbelboden eine der größten Forschungsstationen Österreichs. In den nächsten vier Jahren werden diese und fünf weitere Wald-Standorte um zwei Millionen Euro aus dem Österreichischen Forschungsförderungsfonds zu hochmodernen Messstationen für ökologische Forschung ausgebaut.