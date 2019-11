Industrie fordert riesige Mengen Strom

Ein Umstieg von fossiler Energie auf erneuerbare wird schwierig.

Um bis zu 95 Prozent soll der Treibhaus- gasausstoß Deutschlands in den nächsten 30 Jahren im Vergleich zu 1990 sinken. Gefordert sind vor allem Industrie und Verkehr. "Dabei geht es längst nicht mehr um die Frage, ob das technisch oder volkswirtschaftlich möglich ist", sagt Henrik Maatsch, Experte bei der Umweltschutzorganisation WWF. Sowohl Wissenschaft als auch Wirtschaft haben das Vorhaben in Studien als machbar bezeichnet - sogar der Bundesverband der Deutschen Industrie. Doch es wird teuer. Und: Klimaneutrale Technologien brauchen enorme Mengen an grünem Strom. Wissenschafter des Forschungszentrums Jülich haben den Strombedarf für ein Szenario berechnet, in dem der Treibhausgasausstoß um 95 Prozent reduziert wird. Hier "erreicht der Nettostromverbrauch 2050 einen Wert von 1008 Terawattstunden", schreiben sie. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 80 Prozent gemessen am heutigen Stromverbrauch.

Außer im Verkehr wird der Bedarf besonders in den Industriesektoren Stahl, Zement und Chemie steigen. Dort sind die Produktionsprozesse besonders energie- und emissionsintensiv. Sie müssen durch elektrische Verfahren wie die Elektrolyse ersetzt werden, bei der Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten wird.

Die chemische Industrie meinte unter Berufung auf eine eigene Studie, sie benötige Investitionen von rund 45 Milliarden Euro, um bis 2050 fast völlig klimaneutral zu produzieren - und die vierfache Strommenge wie bisher.

Technisch besonders anspruchsvoll ist der Weg zur klimaneutralen Produktion in der Stahlindustrie. In den Hochöfen werden große Mengen Kohle bei der Rohstahlerzeugung eingesetzt. Sie müssen bis 2050 weitgehend durch Wasserstoff ersetzt werden. Auch das braucht riesige Mengen an grünem Strom - laut Studien müssten etwa 12.000 Windräder neu aufgestellt werden. Allein bei der Rohstahlerzeugung seien Investitionen von rund 30 Milliarden Euro erforderlich, schätzt die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Ohne eine öffentliche Förderung von Forschung und Entwicklung gehe das nicht. Vorsorglich bringt der Verband schon einmal die Lieferung von CO 2 -freiem Strom und Wasserstoff zu Sonderkonditionen für die Industrie ins Spiel.

Um das 95-Prozent-Ziel zu erreichen, ist laut den Forschern aus Jülich bis 2050 eine Kraftwerkskapazität von 471 Gigawatt gefragt. "Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren rund 118 Gigawatt erneuerbare Stromerzeugungskapazität installiert." Folglich müssten jährlich im Schnitt rund 11,5 Gigawatt dazukommen.

Doch beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinkt Deutschland aus Sicht der Wissenschaft gewaltig hinterher. Das Wirtschaftsministerium weist aber darauf hin, dass die installierte Gigawattleistung nur bedingt aussagekräftig ist, wenn es um den künftigen Bedarf geht, "da die Stromerzeugung aus einer Einheit Photovoltaik deutlich niedriger ist als aus einer Einheit Offshore-Windenergie oder Biomasse."

WWF-Experte Maatsch ist indes zuversichtlich, dass zumindest die Wirtschaft ihre Hausaufgaben macht. "Besonders die energieintensive Industrie ist schon deutlich weiter, als die politische Diskussion sie verortet", sagt er. Der Ball liege im Feld der Bundesregierung.

Quelle: SN, Dpa