Kakao aus dem Bioreaktor

Die vielleicht teuerste Schokolade der Welt. Fleisch ohne Tier ist bekannt. Nun soll es Kakao ohne Pflanze geben. Ist das die Zukunft?

Es ist die derzeit wohl teuerste Schokolade der Welt: die 100-Gramm-Tafel für 194 Euro. Doch in dieser besonderen Art der Schokolade soll die Zukunft stecken - und eine neue Form der Landwirtschaft. Denn anstatt dass sie an einer Pflanze unter freiem Himmel gewachsen sind, wurden die Kakaobohnen in einem Schweizer Labor gezüchtet.

Eine Frage vorweg: Schmeckt das überhaupt? "Ja", sagt Tilo Hühn, der Erfinder der neuen Art von Schokolade. Er sei selbst überrascht gewesen. "Sie ist fruchtig, blumig ...