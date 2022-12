Keine Zeit: Warum lassen wir uns so stressen?

Feiern wird zur Inszenierung. Und Aufmerksamkeit ist eine knappe Ressource.

Wir sind im Vorweihnachtstrubel. Wie jedes Jahr hofft der Handel auf gute Umsätze - am besten mit einer saftigen Steigerung. Keine Frage: Feste mit ursprünglich religiösem oder kulturspezifischem Hintergrund werden immer mehr kommerzialisiert. Das Geschäft tritt in den Mittelpunkt, das Feiern wird zur warenförmigen Inszenierung. Das ist in einer Ökonomie, der es nicht mehr um die Zur-Verfügung-Stellung der für ein normales Leben nötigen Güter geht, sondern um die Erhöhung des Umsatzes, verständlich.

Dass den Dingen und Festtagen nicht ...