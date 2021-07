Klima-Streit: Ohne Verzicht wird die Wende nicht gelingen

Die Technik allein kann das Klima nicht retten: Mit dem "Steinzeit"-Vergleich stößt der Bundeskanzler auf massiven Widerspruch von Klimaforschern. Das Problem ist: Wir leben auf zu großem Fuß.

Den Klimawandel mit technischen Mitteln lösen, wie es Sebastian Kurz will? Wenn das möglich sei, dann möge der Bundeskanzler doch diesbezügliche Studien vorlegen. Dazu rufen jetzt führende Klimaforscher/-innen auf. Kurz hat in der Vorwoche im Streit um den Bau einer Schnellstraße in Vorarlberg gemeint, die Straße müsse gebaut werden. Und dazugesagt: Klimaschutz könne nur durch Innovation funktionieren "und nicht durch Verzicht und einen Weg zurück in die Steinzeit".

Damit stieß Kurz nicht nur den grünen Koalitionspartner vor den ...