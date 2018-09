Klimaerwärmung ist ein Härtetest für den Wald

Bäume wachsen schneller, doch zunehmende Trockenheit stellt die Forstbranche vor große Herausforderungen.

Das Jahr 2018 geht nicht nur mit Rekordschäden in der Landwirtschaft (mehr als 200 Millionen Euro durch Frost, Hagel und Dürre, schätzt die Hagelversicherung) in die Geschichte ein. Auch in der Forstwirtschaft hat der trockene, heiße Sommer gravierende Spuren hinterlassen. Denn der Hitzestress für die im heimischen Wald meist vorherrschende Fichte ist gleichzeitig ein paradiesischer Zustand für den Borkenkäfer, einen gefürchteten Schädling.