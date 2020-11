Klimaforscher: Wärmster Oktober in Europa seit Jahrzehnten

Der Oktober 2020 war in Europa der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen des europäischen Copernicus-Klimawandeldienstes. Vor allem in Osteuropa waren die Temperaturen im vergangenen Monat demnach überdurchschnittlich hoch, im Südwesten hingegen zu niedrig. Die Experten werteten hierfür Messungen seit 1979 aus. Weltweit war es der drittwärmste Oktober, wie die Organisation am Donnerstag im britischen Reading mitteilte.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Besonders in Osteuropa war es überdurchschnittlich warm