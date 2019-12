Klimagipfel in Madrid geht in entscheidende Woche

Mit einem großen Marsch für mehr Klimaschutz haben zahlreiche Demonstranten aus aller Welt am Freitagabend anlässlich der Klimakonferenz COP25 in Madrid eine der bekanntesten Straßen der spanischen Metropole lahmgelegt. Die Konferenz geht am Montag in die entscheidende Woche, nach wortgewaltigen Appellen - u.a. von Bundespräsident Alexander Van der Bellen - ist Handeln auf Ministerebene gefragt.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Greta Thunberg: "Haben viel, aber dann auch wieder nichts erreicht"