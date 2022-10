Klimakrise: Einst und jetzt

Ein südafrikanischer Forscher wirft einen Blick in die Vergangenheit, um zu verstehen, worauf sich die Menschheit einstellen muss.

Es ist ein politisch heikles Unterfangen, auf das sich der Geowissenschafter Stefan Grab an der Universität Witwatersrand in Johannesburg eingelassen hat. Nach wie vor leidet Südafrika unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Rassentrennung. Jan van Riebeeck, Kolonialbeamter der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC), gilt bis heute als Symbol der Unterdrückung. Doch war es auch genau diese koloniale Schreckfigur, die auf einer minuziösen Aufzeichnung des Alltags in der damaligen Kapkolonie bestand.

Die Tagebücher der VOC geben Aufschluss über Handelsbeziehungen, Gesundheit, ...