Klimarat berät über Empfehlungen an die Regierung

Am kommenden Wochenende (11. und 12. Juni) trifft sich der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger in Salzburg zum sechsten und letzten Mal. Dabei soll entschieden werden, welche der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 es ins Empfehlungspapier an die Politik schaffen werden. Der finale Bericht wird in den Wochen danach erarbeitet und Anfang Juli präsentiert, hieß es am Montag in einer Aussendung des Klimarats.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Klimaneutralität als Ziel