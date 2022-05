Klimarat trifft sich wieder

Kommendes Wochenende tagt wieder der Klimarat. Es ist das fünfte und vorletzte Treffen der 100 Bürger und Bürgerinnen, die an der Ökologisierung Österreichs arbeiten. An diesem Wochenende werden zum einen die Ergebnisse der landesweiten Online-Beteiligung "Der Klimarat fragt Österreich" in den Entscheidungsprozess eingespielt. Zum anderen werden Wissenschafter vor Ort sein und den zehn Arbeitsgruppen beratend zur Seite stehen.

SN/APA/KLIMARAT/KARO PERNEGGER Bürger arbeiten an der Ökologisierung Österreichs