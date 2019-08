"Klimaschutz jetzt!" fordert Regierung zum Handeln auf

Die aus Umweltlandesräten und Wissenschaftern bestehende Allianz "Klimaschutz jetzt!" veranstaltet im September eine Konferenz, bei der sie politische Zusagen für eine Überarbeitung des Nationalen Klimaplans erreichen will. Bei einer Pressekonferenz am Freitag bekräftigten Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb ihre Kritik am Entwurf.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Anschober bekräftigte Kritik am Nationalen Klimaplan