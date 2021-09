Klimaschutz per Gericht

Autobauer im Visier. Die vier großen Hersteller und ein Ölkonzern werden mit Klagen bedroht.

Auf der Branchenmesse IAA in München will die Autoindustrie mit neuen Fahrzeugen und Konzepten glänzen. Was auf die Stimmung drücken könnte: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Greenpeace bereiten Klagen gegen BMW, Mercedes-Benz und VW vor. Auch Wintershall, Deutschlands größter Gas- und Ölförderer, hat Post bekommen.



Worum geht es?

Das internationale Pariser Klimaschutzabkommen aus 2015 sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Der Weltklimarat IPCC legte 1,5 Grad nahe. Derzeitiger Stand: 1,2 Grad.

Um die ...