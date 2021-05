Klimawandel bedroht alte Kultur: Der weiße Gott schmilzt

Die Erderwärmung hat zur Folge, dass die heiligen Stätten eines kleinen Volks im afrikanischen Ruwenzori-Massiv verschwinden. Ein Naturjuwel ist gleich an mehreren Fronten bedroht.

Was tun, wenn der Vater wegschmilzt? Die Bakonzo sind ein Volk von etwa einer Million Menschen. Sie leben an den Hängen der Ruwenzori-Berge, eines Nationalparks an der Grenze von Uganda und der Demokratischen Republik Kongo. Die Kultur der Bakonzo ist eng verwoben mit der Natur des Gebirgsmassivs. An heißen Quellen, den Flüssen, Sümpfen und nicht zuletzt im Schnee und Eis, welche die Gipfel überziehen, haben die Bakonzo ihre heiligen Stätten errichtet, an denen sie seit Jahrhunderten Rituale durchführen. Doch die ...