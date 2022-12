Feuer am Dach: Bilder vom Klimawandel

Szenen vom Klimawandel. Statistiken lügen nicht - und doch sind sie nur Zahlenkolonnen. Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Diagramme.

Eine Kurve. Erst sacht ansteigend, dann immer schneller. Unten, auf der x-Achse, Jahreszahlen. Auf der vertikalen Achse Abweichungen vom langjährigen Mittel, in Grad Celsius. So schaut die Wissenschaft auf die nackte, nüchterne Tatsache der kritischen Erwärmung unseres Planeten. Klimawandel, oder besser gesagt Erderhitzung mit all ihren Folgen, produziert aber längst Bilder, die man nicht so leicht mehr vergessen kann. Es gibt unzählige von ihnen, wir haben einige zusammengestellt.

Das große Bild (1) ist eines, das um die Welt ...