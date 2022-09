Klimawandel: Forscher bangen um den "Schicksalsgletscher"

Fragt sich bloß: Wie gefährlich ist er? Ein riesiger Gletscher sorgt für apokalyptische Visionen.

Der Thwaites-Gletscher hat sich seinen Spitznamen "Weltuntergangsgletscher" nicht ohne Grund erworben. Rutscht der Gletscher in der Westantarktis am südlichen Pol unseres Planeten ins Meer, hat dies aller Voraussicht nach Folgen für die gesamte Welt. Etliche Küstenstädte könnten überflutet, ganze Länder vielleicht unbewohnbar werden. Forscher beobachten die Entwicklungen am sogenannten "Doomsday Glacier" deswegen seit Jahren mit Sorge.

Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachmagazin "Nature Geoscience", zeigt nun, wie schnell die Schmelze in den vergangenen Jahren vorangeschritten ist. "Der Thwaites ...