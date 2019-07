Klimaziele erfordern vorzeitige Stilllegung von Kohle-Kraftwerken

Der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur lässt sich nur mit drastischen Maßnahmen auf 1,5 Grad beschränken. So dürften Berechnungen zufolge keinerlei neue CO2-emittierenden Anlagen wie Kohlekraftwerke mehr in Betrieb genommen werden, bestehende Anlagen müssten in ihrer Laufzeit oder ihrer Auslastung deutlich beschränkt werden, schrieben US-Forscher im Fachblatt "Nature".

SN/APA/dpa (Archiv)/Julian Stratens Bestehende Anlagen müssten deutlich beschränkt werden