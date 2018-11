Kohle verliert

Deutschlands Emissionen sinken. 38 Prozent des Stromverbrauchs entfielen auf saubere Quellen. In Österreich aber gehen die Uhren anders.

In Deutschland verdrängt sauberer Strom die Kohle aus dem Netz. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 deckten die erneuerbaren Energien 38 Prozent des Bruttostromverbrauchs - sie zogen so mit dem sinkenden Kohlestromangebot gleich.

Diese Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen wurden nun auch vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bestätigt.