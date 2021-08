Südeuropa brennt, Starkregen vor der Haustür. Und der Weltklimarat sagt, es wird noch schlimmer. Wie schlimm, das haben wir in der Hand.

Der Mensch ist zum Mond geflogen, hat Kathedralen gebaut, mit Medikamenten Krankheiten besiegt, er hat die Glühbirne erfunden, das Smartphone, nicht zu vergessen die Schokolade - aber er ist nicht imstande, das zu bewahren, auf dem alles gründet.

Der Weltklimarat hat am Montag eine Bestandsaufnahme vorgelegt, wie es um diesen Planeten bestellt ist. Er hat in Sätze und Zahlen gegossen, was uns die Bilder aus Griechenland, der Türkei, aus Nordrhein-Westfalen oder Hallein bereits drastisch vor Augen geführt haben: ...