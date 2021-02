Licht aus in Texas: Eine Menge Lügen rund um den Blackout

Nicht vorbereitet. Schneesturm im Wüstenstaat? Lächerlich.

Die Katastrophe war angekündigt. Die Spezialisten des US-Wetterdiensts hatten Texas bereits mehr als ein Woche zuvor gewarnt: Ein Einbruch eisiger Polarluft sei zu erwarten. Das war nicht neu. Derartige Wetterlagen hat es bereits gegeben. Selten zwar, aber doch. Kein Grund zur Sorge. Was dann aber über den Bundesstaat an der Grenze zu Mexiko hereinbrach, sprengte alles, was sich die Texaner vorstellen konnten. Tagelang wütete ein Wintersturm im Wüstenstaat. In der Metropole Houston fielen die Temperaturen auf minus elf Grad, in ...