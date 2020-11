London verbietet Verbrennungsmotoren

Stichtag ist der 1. Jänner 2030. Autos mit Hybridmotoren haben fünf Jahre länger Frist.

Das von Großbritannien angestrebte Verbot von Verbrennungsmotoren vom Jahr 2030 an wird den Wandel der Autobranche aus Sicht von Branchenexperten zusätzlich beschleunigen. Das Ende des Verbrennungsmotors im Pkw "werde Stück für Stück kommen", sagte der deutsche Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Deutschland sollte die Umstellung so schnell wie möglich voranbringen. Denn: "Es bringt nichts, auf einem totgerittenen Gaul in die Zukunft gehen zu wollen."

Anderer Ansicht scheint der Branchenverband der deutschen Autoindustrie. Dessen Chefin Hildegard Müller warnte dieser Tage vor ...