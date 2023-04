Luftverschmutzung in Indien: Wo der Smog wabert

Der Preis des Wachstums: Verpestete Luft kostet in Indien Hunderttausende Leben.

"Saubere Luft ist mein Grundrecht, doch ich ersticke", steht auf dem Schild des jungen Manns, das er in den smogverhangenen blassgrauen Himmel hält. Der Klimastreik von Fridays for Future in Neu-Delhi richtet sich vor allem gegen eines: die verpestete Luft. Sie kriecht in Lungen, Haut und Haare. Sie dringt in die Häuser, wo wohlhabende Menschen versuchen, sie mit Luftreinigern zu verfeinern, und arme Menschen ihr ausgeliefert sind.Saubere Luft ist Luxus. In keiner anderen Hauptstadt der Welt gibt es mehr Luftverschmutzung ...