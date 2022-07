Malawi-See in Not

Zu viel von allem. Eines der fischartenreichsten Ökosysteme der Welt braucht dringend Hilfe.

Der Malawisee in Afrika ist nicht nur einer der ältesten und größten Seen der Welt, sondern auch eines der fischartenreichsten Ökosysteme auf dem gesamten Planeten. Er wurde zum "bedrohten See des Jahres 2022" erklärt. Damit wollen der Global Nature Fund (GNF), eine internationale Stiftung für Umwelt und Natur in Deutschland, und Living Lakes, ein internationales Netzwerk zum Schutz von Seen, Flüssen und Feuchtgebieten, auf seine Gefährdung aufmerksam machen.

Überfischung, Bevölkerungswachstum, Verschmutzung und Klimawandel setzten dem Gewässer schwer zu, ...